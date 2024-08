Atalanta pronta a chiudere per un difensore vecchia conoscenza della Serie A. Sul giocatore si era inserita anche la Fiorentina: i dettagli

Rodrigo Becao, difensore brasiliano del Fenerbahce, è molto vicino a vestire la maglia dell'Atalanta. Confermate le indiscrezioni dalla Turchia che parlavano di un'offerta dei nerazzurri in prestito con diritto di riscatto.

La Dea chiude per il difensore brasiliano

Sul difensore si erano inserite Fiorentina e Torino, ma i nerazzurri hanno dalla loro parte la volontà del giocatore: la dirigenza spera di chiudere la trattativa nelle prossime ore, l'affare è ormai ai dettagli.

Per il giocatore è un ritorno in Italia

Si tratta di un ritorno in Italia per il classe 1996 dopo aver giocato dal 2019 al 2023 con la maglia dell'Udinese. Nell'ultima stagione in Turchia, Becao ha disputato 22 partite segnando 1 gol fra tutte le competizioni.