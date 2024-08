L'ex difensore viola Roberto Galbiati ha parlato a Lady Radio, commentando le vicende dell'attualità a tinte viola e tornando anche sul pareggio di Parma.

"La Fiorentina è un cantiere aperto in ogni reparto, serve pazienza e dal mercato deve arrivare qualcosa. Il centrocampo è la zona in cui la squadra manca di più. Biraghi centrale? Penso sarebbe meglio sfruttare le qualità dei giocatori nel modo migliore, lo stesso vale per Kayode, quindi sull’esterno. Una difesa con questi due giocatori da centro destra e sinistra non me la immagino. Se Palladino però pensa di utilizzarli altrove, o è convinto che possano giocare centrali o teme che non possano arrivare giocatori dal mercato, ed io propendo per questa interpretazione. Quarta lo vedrei meglio da centrale nel terzetto piuttosto che da centro destra o sinistra. Può succedere di incappare in una giornata storta come quella di Parma, sia per lui che per Pongracic".

‘Mi chiedo perchè la Fiorentina non si faccia dare McKennie’

“Si vede che la squadra sta cercando di esprimere le idee del proprio allenatore, penso che già da oggi ci possano essere miglioramenti, anche se a Parma di buono si è visto poco, sinceramente. Dodô l’ho visto bene, poi quasi tutte insufficienze. Palladino è un buon allenatore e spero ci convinca con le prestazioni future. Kostic è un giocatore importante e sa mettere ottimi palloni in mezzo, farebbe comodo…però mi chiedo perchè non ci si faccia dare McKennie dalla Juventus, che può fare due ruoli, visto che diamo loro Gonzalez…sennò che facciamo, ci tiriamo giù le braghe e basta e si fa come vogliono loro? Da Vlahovic a Chiesa fino a Nico. Amrabat? Penso che il giocatore visto a Parma non sia nemmeno la controfigura del calciatore che ha giocato il Mondiale col Marocco, ma neanche di quello del Manchester United. La mia impressione è che ci abbia fatto quasi un favore a giocare”.

Infine chiude con la Conference

“La Fiorentina deve chiudere subito la pratica contro la Puskas Akademia. Mi sembra di aver capito che gli ungheresi giochino meglio fuori casa rispetto che in casa, e si è visto anche nel turno precedente. Serve massima attenzione, si possono trovare difficoltà contro chiunque”.