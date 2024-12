Le parole di Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, arrivano anche al sito ufficiale viola:

"Un obiettivo raggiunto, che avevamo in mente fin da inizio girone. Sapevamo che non era facile affrontare questa squadra perché aveva un punto più di noi, sono stati bravi a metterci in difficoltà nelle ripartenze e poi siamo stati bravi ad acciuffare il pareggio. Resta una prova di carattere e di grande cuore, era l’obiettivo che avevamo in mente che ci permette di avere un turno in meno a febbraio. Avendo tante partite non riusciamo più ad allenare la squadre e quello sarà un periodo utile.

Quello che ci racconta il girone è che le squadre ci affrontano come se fosse una finale di Champions League, questo ci deve rende orgogliosi ma dobbiamo metterci qualcosa in più perché troppe volte siamo andati in svantaggio. Ci fa crescere questa partita, siamo soddisfatti del risultato essendo arrivati terzi, in un girone non semplice. Sono contento della condizione fisica della squadra".