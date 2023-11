Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha parlato sul proprio profilo Twitter di un episodio in Fiorentina-Juventus accaduto in area di rigore bianconera che è passato piuttosto inosservato. Al minuto 72, infatti, il difensore bianconero Cambiaso abbraccia vistosamente Nico Gonzalez, che rovina a terra. Rispondendo a un profilo che ha sollevato la questione, giudicandola non ben valutabile a causa di buone inquadrature, Ziliani ha scritto:

"Le polemiche non ci sono state perché in telecronaca l'azione è passata via come se niente fosse (a parti invertite l'avremmo rivista dodici volte), l'arbitro ha fatto finta di niente, il VAR pure, nessuno ha detto niente nemmeno nel dopopartita e quando un'infrazione viene ignorata (come i falli da ammonizione di Locatelli e Kostic, due volte, nei primi 27 minuti di gioco), l'infrazione stessa viene a tutti gli effetti negata, istantaneamente rimossa, come se non fosse mai avvenuta. Succede sistematicamente solo in Italia, nel campionato col verme, con la Juventus da almeno 30 anni.

Lo dimostra Juventus-Verona 1-0 della settimana scorsa: nel primo tempo c'erano un rigore solare per mani di Weah e un'espulsione di Gatti per un pugno sferrato a Djuric sotto gli occhi dell'arbitro, ma nessuno si è soffermato sugli episodi (decisivi: il Verona avrebbe potuto andare in vantaggio e giocare per 70 minuti con un uomo in più, esattamente come il Bologna in Juventus-Bologna 1-1, rigore non dato a Ndoye e mancato rosso a Iling), nessuno ha detto niente e la partita è stata tramandata ai posteri come quella dell'arbitro Feliciani che ha avuto l'ardire di annullare due gol (entrambi irregolari al 100%) alla Juventus. Juve vittima degli arbitri che a dispetto delle ingiustizie vince lo stesso al 96'. Capito come funziona da noi? Magari ci fossero le polemiche, vorrebbe dire che non proprio tutti sono servi"