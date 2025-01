L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno della vittoria della squadra di Palladino contro la Lazio e di alcuni episodi. Queste le sue parole:

“Negli spogliatoi ci sono sempre quei giocatori che esternano quello che succede all'interno. E così si vanno ad analizzare le sconfitte con dei pregiudizi. Invece le sconfitte sono arrivate per errori individuali, non c'era modulo che teneva. Tutti hanno fatto errori singoli. Non c'era un problema di assetto o altro. Su questo dobbiamo crescere e non ragionare di pancia per non ledere all'ambiente. Pablo Marì conosce Palladino e la difesa a 3. Con sei difensori è intuibile che Palladino voglia ritornare a 3. Il primo tempo contro la Lazio è stato devastante”.

E ancora: "Però faccio una riflessione: ma se il palo di Pedro fosse entrato al 98esimo, con il recupero che era di 6 minuti che già sono tanti… Chi me lo spiega il pareggio? A Rapuano la partita è sfuggita di mano. C'è stato tutto quello che abbiamo visto, ma ha rischiato di buttare a monte una partita che la Fiorentina ha strameritato di vincere".