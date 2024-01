Presa di posizione forte e perentoria da parte della Curva Fiesole sulla questione stadio e in particolare in contrasto con l'amministrazione comunale. Subito prima del calcio d'inizio di Fiorentina-Udinese infatti è stato esposto uno striscione piuttosto eloquente, a firma UnoNoveDueSei:

“Firenze e Fiorentina connubio per l'eternità. Non sarà un napoletano a mandarci via dalla nostra città”. Il tutto accompagnato da cori piuttosto pesanti contro il sindaco Dario Nardella.