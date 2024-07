Graziani: "L'anno scorso si pensava che Kean potesse prendere il posto di Vlahovic. La scommessa ha una logica se fa almeno 15 gol in viola"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco ‘Ciccio’ Graziani è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare di Moise Kean: “Il club viola fa bene a puntare su di lui, lo ripeto. Non dimentichiamoci che era un ragazzo straordinario, si è un po' perso con il corso del tempo ma l'anno scorso si pensava potesse prendere il posto a Vlahovic. In più può essere usato in modi diversi, come esterno o punta”.

“Se fa almeno 15 gol…”

E aggiunge: “Sta a lui dimostrare di essere diventato grande, anche perché non si è visto mezzo miglioramento nelle ultime stagioni. La scommessa Kean ha logica se gioca e fa almeno 15 gol. Spero che ci sia fiducia”.