Il commento della voce di Sky

Su YouTube il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa è tornato sul rigore sbagliato da Nico Gonzalez in Fiorentina-Inter: “Se avessi dovuto scegliere un rigorista per fronteggiare Sommer, tutti avrei scelto tranne che Nico Gonzalez. Non perché l'argentino non sia bravo, anzi finora era stato infallibile dal dischetto, però ha lo stesso modo di tirare i rigori di Jorginho a cui Sommer parò un rigore identico con la Nazionale. Forse Nico era il meno indicato a battere quel rigore”.

“La Fiorentina ha un serio problema in attacco"

Poi Caressa ha inserito l'attacco della Fiorentina nei flop di giornata: “Non me la voglio prendere con i singoli, però penso che se Lautaro Martinez giocasse nella Fiorentina i viola lotterebbero per lo Scudetto. Questo perché la squadra gioca bene, Italiano ha trovato la quadra però lassù non riescono a buttarla dentro. Credo sia diventato anche un problema psicologico, un problema che va superato perché segnando così poco la Fiorentina è destinata a incontrare delle difficoltà”.