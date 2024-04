Ormai per mettere nero su bianco sull'ennesimo rinnovo è questione di giorni: con altre due gare giocate ed un totale massimo di 59 partite stagionali, Jack Bonaventura è vicinissimo a quota 70%. Il numero 5 viola è stato ed è tutt'ora uno dei punti fermi di Italiano, che l'ha gestito a Plzen ma che gli chiederà gli straordinari tra Genoa e ritorno di Conference.

Nulla però è scontato: come scrive il Corriere dello Sport infatti, a prescindere dal raggiungimento della clausola per il rinnovo, l'ultima parola per la firma spetterà al centrocampista marchigiano.