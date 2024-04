Tutti sotto esame ma Gonzalez un po' di più: l'argentino si è perso a Budapest. Lui e gli altri leader che mancano alla Fiorentina

Era il 14 dicembre quando Nico Gonzalez fu costretto a lasciare il campo a Budapest a causa di una lesione muscolare: da allora l'argentino è stato fuori un mese ma non è mai tornato ai livelli di inizio stagione. Un gol appena, superfluo nel 5-1 al Frosinone. Pochissimi spunti, tanto annebbiamento fisico e forse motivazionale. Come scrive La Nazione, in tanti sono sotto esame nella rosa della Fiorentina in questo finale di stagione: il numero 10 però un po' più degli altri, visto il suo peso tecnico. Con l'appannamento suo e degli altri due leader tecnici, Arthur e Bonaventura, la squadra viola ha perso colpi.