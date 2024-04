Che fine ha fatto Belotti? E Nzola? O piuttosto Kouame? Anche se l'ivoriano ha saltato i primi tre mesi di 2024 non è che si sia perso granché ed anzi, dovesse mai trovare UNA rete si rimetterebbe in carreggiata per il titolo di capocannoniere dell'anno nella rosa della Fiorentina.

Nella cruda analisi del Corriere dello Sport vengono soppesati due dati, non solo la sterilità offensiva (appena 9 gol sommando i tre su citati, Beltran, Ikoné e Gonzalez) ma anche il possesso palla, contro Juve e Viktoria Plzen giunto su vette del 75%: ‘il pallone è quello giallo’ cantavano una volta i tifosi per celebrare un fraseggio che aveva tutt'altra qualità e caratteristiche. Oggi invece, con tutta quella infruttuosa rete di passaggi non è ben chiaro a cosa si stia giocando.