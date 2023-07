In attesa dell'esordio contro la Fiorentina, il Genoa si aggiudica un'importante amichevole internazionale - VIDEO

Si è ripreso alla grande il Genoa dalla batosta subita dal Venezia in quel di Moena. La prima avversaria della Fiorentina in campionato è infatti scesa in campo a Marassi contro il Monaco, avversario di caratura internazionale, riuscendo a imporsi per 1-0.

Decisivo un rigore ben realizzato da Gudmundsson, ma al di là del risultato si è visto un ottimo atteggiamento da parte della squadra di Gilardino. Il Genoa infatti ha sviluppato diverse azioni offensive, concedendo pochissimo agli avversari e sfiorando a più riprese il raddoppio. Esordio anche per l'ex obiettivo viola Retegui, in campo per 45 minuti.