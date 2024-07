L'Udinese fissa il prezzo, la Fiorentina lo ritiene troppo alto. E così Lovric resta in stallo

Sandi Lovric è un nome di mercato per la Fiorentina, in questi giorni al lavoro per acquistare almeno due centrocampisti. Il calciatore sloveno dell'Udinese piace alla dirigenza viola ma anche all’allenatore Palladino.

La valutazione dell'Udinese

TMW scrive che negli ultimi giorni sono stati approfonditi i contatti per capire i termini economici della trattativa. L’Udinese, il cui tecnico terrebbe ancora volentieri lo sloveno, fa una valutazione di circa 12 milioni di euro.

La posizione della Fiorentina