Riccardo Galli, giornalista sportivo, è intervenuto al PentaSport di Radio Bruno commentando il legame tra i due allenatori di Fiorentina e Atalanta, poi dicendo la sua su Fagioli.

“Legame tra Gasperini e Palladino? La differenza in questi rapporti la fanno le motivazioni: Palladino vorrà sicuramente vincere per rimettere in moto i sogni europei, vorrà dimostrare a Gasperini di esser cresciuto bene e di aver carpito il necessario dal suo ‘maestro’. Gasperini nutre grande fiducia e stima per lui, vorrà sicuramente far bene a Firenze per rimanere aggrappato al sogno Scudetto, mentre Palladino avrà anche la motivazione di far vedere al suo maestro la sua evoluzione. Per fare il risultato che vuole, la Fiorentina dovrà essere perfetta, migliore anche di quella vista contro la Juve, perché l'Atalanta sa ingannarti, andare in flessione per poi risvegliarsi. Serviranno le giuste motivazioni, e credo che la Fiorentina ne abbia a bizzeffe”

“Vero, l'abbondanza di scelte su chi far giocare crea una necessità di una scelta migliore, e alla lunga qualcuno rimane scontento, ma io credo che per Palladino sia solo positivo, o farà crescere, Palladino avrà diverse opzioni. Un allenatore bravo e una società ambiziosa devono abituarsi a questa abbondanza, poi certo, serve una buona gestione del gruppo. Lo spogliatoio è importante, l'allenatore dev'essere bravo a gestirlo”

“Punto tanto su Fagioli, ha già fatto buone cose ma è arrivato da poco ed ha dovuto ambientarsi, ma ha un potenziale enorme e se gira nel momento giusto, diventerà importante per la squadra sia in termini di tecnica, che di qualità: è lui che con la giocata giusta può risolvere la partita. In questa ultima parte di stagione spero ci faccia divertire e ci porti in alto”