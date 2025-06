È arrivato il momento delle decisioni finali sui prestiti: da oggi fino alle 23:59 di martedì 24 giugno, i club potranno esercitare i riscatti o lasciare tornare i giocatori alle squadre d’origine. In casa Fiorentina la situazione è chiara: Zaniolo, Folorunsho, Colpani, Adli e Cataldi non verranno confermati.

Intesa formale con il Genoa non più riconosciuta

L’unico dubbio resta Albert Gudmundsson. Secondo il Corriere Fiorentino di oggi la Fiorentina non pagherà i 17 milioni previsti per il riscatto, ma esisteva un gentlemen’s agreement con il Genoa per rinnovare il prestito in caso di mancata risoluzione legale. Tuttavia, con l’arrivo della nuova proprietà rossoblù, quell’intesa informale non viene più riconosciuta, complice anche il forte interesse di altri club per l’islandese.

Gli altri nomi per l'attacco viola

A meno di sviluppi dell’ultima ora, la separazione sembra ormai vicina. I nomi di Pio e Sebastiano Esposito, oltre all’arrivo di Edin Dzeko, confermano che la Fiorentina sta già guardando oltre Gudmundsson.