Gosens e un obbligo che è veramente a un passo. Le rassicurazioni della Fiorentina al giocatore

Robin Gosens è arrivato alla Fiorentina dall'Union Berlino attraverso la formula del prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto che diventa obbligo (7,5 milioni di euro) che si verifica al raggiungimento di una di queste due condizioni: la qualificazione in Europa da parte della Fiorentina, oppure il conseguimento del 60% delle presenze stagionali da parte del giocatore. Per presenze si intendono partite da almeno quarantacinque minuti.

Poche presenze

E nell’ipotesi che i viola giochino ancora quattordici gare, gliene mancano quattro per conquistare il riscatto. Nella malaugurata ipotesi che la Fiorentina invece dovesse uscire dai quarti di Conference League, invece, gliene basterebbero solamente tre. Senza contare il fatto appunto che al di là delle presenze c'è la strada del piazzamento in campionato o della strada nella Conference.

Rassicurazioni

L'entourage del giocatore, si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio, ha già avuto garanzie dal club di proprietà di Rocco Commisso, che se non dovessero verificarsi le condizioni per l'obbligo, comunque la Fiorentina concorderà una formula con l'Union Berlino per scongiurare il pericolo che il difensore faccia ritorno in Germania.