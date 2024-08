Il giornalista Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube ha toccato alcuni temi di mercato che riguardano da vicino la Fiorentina. Di seguito i temi salienti trattati.

‘Anche la Fiorentina su Folorunsho, ecco la situazione’

“L’Atalanta aveva quasi chiuso per Folorunsho prima dell’infortunio per Scamacca, per una cifra attorno ai 15 milioni bonus compresi. Il giocatore lascerà il Napoli per la cifra di 10 più 2 di bonus; il sogno del centrocampista è tornare a lavorare con Baroni, con cui ha fatto benissimo al Verona, riabbracciando così la Lazio, il club in cui è cresciuto. Sul giocatore c’è la Fiorentina sullo sfondo, ed è capire se l’Atalanta ci tornerà, la voglia di Lazio del giocatore però è crescente. Fabio Silva al Genoa può sbloccare due incastri, ossia Gudmundsson alla Fiorentina e contemporaneamente Gonzalez alla Juventus”.

‘Dopo De Gea la Fiorentina tratterà il rinnovo di Terracciano’

“La prossima settimana la Fiorentina si incontrerà con l’entourage di Terracciano per trattare il rinnovo di contratto del portiere. Gli scenari sono cambiati, Terraciano accetta la nuova situazione dopo l’arrivo di De Gea, che dovrà riprendere la condizione ma è un grande colpo di mercato della Fiorentina. Terracciano resterà al 99% a Firenze, rinnoverà e andrà via probabilmente Christensen. Kean sta facendo molto bene sin dal precampionato e credo che con Palladino possa rendere secondo le proprie caratteristiche”.