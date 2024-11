Il primo tris di Kean. E indovinate un po' contro chi aveva segnato la sua prima doppietta...

Per la prima volta in carriera, l'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, ha realizzato una tripletta in Serie A. E' accaduto ieri durante il match contro il Verona in cui è stato un autentico protagonista.

Curiosamente però con la maglia del Verona addosso e proprio contro la Fiorentina aveva trovato invece la sua prima doppietta. Era accaduto, sempre al Franchi, il 29 gennaio 2018, quando i gialloblu riuscirono ad imporsi addirittura per 4-1.

Gli otto gol già segnati in questi primi due mesi e mezzo di campionato rappresentano già il massimo bottino realizzativo per lui in Italia. (Dati forniti da Footstats.it)