Un week end fondamentale: ieri il primo vero incontro tecnico per la Fiorentina che verrà. E le tempistiche per il capire il futuro...

La Nazione in edicola questa mattina fa il punto su quello che sta accadendo in casa Fiorentina, soprattutto fronte allenatore e la conseguente scelta del nuovo tecnico dopo l'addio di Palladino. In attesa dell'ufficialità delle dimissioni, ieri c'è stato il primo vero incontro tecnico per la Fiorentina che verrà al Viola Park, nel quale si è ovviamente parlato dei nomi per sostituire Palladino sulla panchina viola.

Il primo incontro

Presenti al meeting Daniele Pradè, Alessandro Ferrari, Roberto Goretti e, ovviamente, il presidente Rocco Commisso, collegato dagli USA. Si è parlato dei possibili nomi per la panchina e delle prime mosse da fare per la prossima stagione.

Ma le tempistiche?

Sarà un week end fondamentale per il futuro della società e della squadra viola. Ci si aspetta intanto la controfirma da parte della Fiorentina sul foglio di dimissioni di Raffaele Palladino, poi i primi giorni della prossima settimana potrebbero essere quelli giusti per ripartire.