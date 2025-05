Pradè turbato dalla contestazione: il ds viola potrebbe davvero seguire il "consiglio" della Fiesole e dimettersi

"C’ho un’anima anche io. Sono grandi delusioni. Io lavoro e metto tutto me stesso. Sono cose che ti fanno male ma è normale, non siamo robot” aveva detto Pradè nella conferenza stampa di fine stagione. Parole che, alla luce dei fatti accaduti in seguito, possono assumere un significato più profondo.

Pradè e le dimissioni

Una contestazione che si è fatta ancora più aspra dopo la conferenza stampa e le dimissioni di Raffaele Palladino e che ha colpito in prima persona anche il DS della Fiorentina: “Pradé se hai un minimo di dignità, segui l’esempio del “figlio” Palladino, levati dalle palle”. Già toccato dalla precedente contestazione, il Direttore Sportivo viola sta pensando davvero di seguire il “consiglio” della Fiesole e dunque di dimettersi. Lo afferma il Corriere dello Sport.