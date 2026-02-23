Fagioli: "Siamo stati bravi a reggere nel finale. Kean è fondamentale quando si porta dietro gli avversari perché..."

Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli è stato intervistato da DAZN dopo la vittoria ottenuta contro il Pisa.

Sul Pisa e il finale di gara

Fagioli riguardo al Pisa ha commentato: "Loro dopo un po' hanno cambiato modo di pressare, sotto 1-0 sono venuti uomo a uomo. Ma siamo stati bravi a reggere soprattutto nel finale.

Su Kean

E su Kean ha dichiarato: L'importanza di Kean? Quando si porta dietro

due-tre uomini è fondamentale perché ci apre il campo".