Fattori: "Non capisco perché la Fiorentina non possa mai giocare a due punte. Italiano non esce mai dallo schema preordinato"

Sauro Fattori, ex calciatore della Fiorentina ed ex allenatore della squadra femminile viola, è intervenuto a Lady Radio per un lungo commento sulla situazione in casa gigliata: “Lo scorso anno la Viola faceva fatica a segnare con Cabral e Jovic e ora con Nzola e Beltran è lo stesso, anche se loro due si devono ancora ambientare. Qualche difficoltà però c’è sicuramente perché gli attaccanti non tirano in porta. E questo è un problema noto ad Italiano”.

Poi ha aggiunto: “Io non capisco perché non si possa mai giocare con due punte. Io critico Italiano perché non cambia mai, non esce dallo schema preordinato, invece potrebbe anche provare altre soluzioni. Avere dei piani B e C non sarebbe male, magari anche con Gonzalez davanti”.

Infine ha concluso così: “Il mercato è stato fatto sulle richieste di Italiano, ma bisogna mettersi in testa allora che l’attaccante non deve segnare 20 gol. Ma uno che fa da supporto agli esterni. A quel punto lì però deve segnare 10 gol e dall’altra parte pure”.