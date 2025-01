Il Torino si allena verso la Fiorentina, sotto gli occhi di Cairo. I dubbi di Vanoli

Il Torino prepara la sfida contro la Fiorentina, in programma domenica alle ore 12:30. Partita delicata per la squadra viola e non semplice neanche lato granata, dove la squadra oggi si è allenata ai comandi di Paolo Vanoli e sotto gli occhi del presidente Urbano Cairo.

La situazione del Torino verso la Fiorentina

Sorgono dubbi in difesa, con l'assenza per infortunio di Vojvoda. Favorito Pedersen braccetto difensivo. Il Torino deve fare i conti anche con lo stop di Ilic, quindi Tameze va verso un posto in mediana. A Firenze arriva una squadra un po' rimaneggiata. A riportarlo è Toronews.net.