La Roma spinge per Fortini: pronta l'offerta per l'esterno viola. I dettagli

Redazione /
Niccolò Fortini
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Sul proprio profilo X, il giornalista e direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha svelato aggiornamenti sull'interesse della Roma per Niccolò Fortini.

Offerta della Roma

La squadra capitolina è pronta ad offrire 10 milioni di euro per il classe 2006 cresciuto nel vivaio della Fiorentina

E la Fiorentina?

Da capire la disponibilità della società viola ad ascoltare proposte per un suo elemento promettente. Si attendono novità.

