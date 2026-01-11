La Roma spinge per Fortini: pronta l'offerta per l'esterno viola. I dettagli
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Sul proprio profilo X, il giornalista e direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha svelato aggiornamenti sull'interesse della Roma per Niccolò Fortini.
Offerta della Roma
La squadra capitolina è pronta ad offrire 10 milioni di euro per il classe 2006 cresciuto nel vivaio della Fiorentina.
E la Fiorentina?
Da capire la disponibilità della società viola ad ascoltare proposte per un suo elemento promettente. Si attendono novità.
