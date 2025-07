Il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak al podcast Livesport Daily ha parlato anche del suo rapporto con la nazionale dopo il suo rientro a Firenze dal prestito al Kasımpaşa in Turchia: "Sono d'accordo sul fatto che in certe cose sono fuori dalla tipica visione ceca di un calciatore. Non sono d'accordo sul fatto che non sono un giocatore che corre, anzi, i dati sulla resistenza in Italia hanno dimostrato che ero uno dei giocatori che faceva più km in più in tutto il campionato. Ma probabilmente il mio modo di muovermi è fuorviante, con alcuni che pensavano che non mi impegnassi al 100%. Ma non era vero, non aveva nulla a che fare con l'impegno. Ad ogni modo, ora spero di cambiare anche questo aspetto, perché mi sono concentrato molto su questo nel mio allenamento e voglio cambiare. Sono curioso di vedere se i tifosi noteranno la differenza".

E ancora: “Il rapporto con il CT Hašek è stata buona dopo l'Europeo e lui ha avuto un ruolo importante nel mio passaggio in Turchia. Non volevo assolutamente andarci, ma al telefono mi ha detto di provarci, che se avrei giocato, avrebbe contato su di me. Sono andato in Turchia, ma da allora non sono più stato convocato in Nazionale. È stata una sua decisione, che ho rispettato totalmente, ma quando in autunno mi ha detto che era perché non giocavo molto in Turchia, anche se dentro di me non ero d'accordo, l'ho accettata. Sono pronto a rappresentare la Repubblica Ceca in qualsiasi momento, ho una grande voglia e spero che la partita contro la Turchia agli Europei non sia stata la mia ultima in Nazionale”.

E sul ritorno di Nedved come direttore generale della nazionale della Repubblica Ceca: “Sono curioso di vedere cosa porterà, ma non credo che il suo arrivo avrà un impatto importante sul mio ritorno in Nazionale. Solo l'allenatore e il suo team sono responsabili delle convocazioni. Solo i migliori dovrebbero giocare, quindi se sarò tra questi, credo che tornerò in nazionale”.