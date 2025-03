Giornalista del Corriere della Sera e tifoso viola, Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno, commentando il momento viola in generale ed esprimendosi sulle prospettive attuali e future della squadra di Palladino.

‘Tappa fondamentale per la stagione, la Fiorentina si gioca tutto’

“È un momento delicato e duro, c'è un po' di confusione tattica e il mercato di gennaio anche se ha portato ottimi giocatori non ha solo facilitato la Fiorentina. Inserire 4-5 giocatori non è semplice, sono critico con Palladino ma capisco le difficoltà nel far quadrare le cose. Palladino stasera non può sbagliare, la Fiorentina ha perso il suo credito e il vantaggio in termini di punti in campionato e oggi e nelle prossime settimane sarà davanti al suo destino. Altrimenti la stagione è perduta il progetto di Palladino sarà fallito. Col Panathinaikos è una tappa fondamentale per provare a dare un senso alla stagione, la stagione sarebbe segnata”.

‘Manca un’idea di gioco, ora dentro i calciatori di qualità'

“Ritengo impensabile un cambio di rotta in campionato, fatico a pensare che la Fiorentina possa vincere 7 partite delle ultime 10 di campionato dopo averne perse 9 delle ultime 16. Le partite ci dicono che la Fiorentina non ha offerto prove di personalità, vincendo e segnando, al di là dell'Inter, ha faticato anche a battere il Lecce. Il Panathinaikos però mi è parso veramente poca cosa e la squadra ha recuperato tanti giocatori, la squadra può trovare una reazione d'orgoglio. Manca però un'idea di gioco, rispetto le parole di Palladino ma a Napoli non ho visto coraggio. Le strade nella difficoltà sono avere coraggio e mettere in campo i calciatori di qualità, per questo schiererei in mezzo Adli e Fagioli e davanti assieme a Kean e Gudmundsson uno tra Zaniolo e Beltran”.