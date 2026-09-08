Da Grosso a Vanoli, cambia lo staff ma c'è chi resta al suo posto. Riecco Cavalletto, mentre Ceballos...
Claudio Filippo, preparatore dei portieri della Fiorentina
Alcune figure nuove, alcune conferme nello staff di Paolo Vanoli nella sua seconda esperienza alla Fiorentina rispetto a quello avuto fino a maggio. C'è il vice Daniele Cavalletto, così come il preparatore atletico Giampiero Ascenzi.
Niente Ceballos
Assieme a lui potrebbe essere confermato l'altro preparatore Antonio Jesus Sanchez, secondo quanto riferisce La Nazione, mentre invece non ci sarà Cristian Ceballos che ha da poco iniziato una nuova avventura a Parma con Cuesta.
Filippi resta al suo posto
Confermato nel ruolo di match analyst Andrea Tordi mentre resta da capire se tornerà il collaboratore tecnico Marco Zuccher. Sempre al suo posto il preparatore dei portieri Claudio Filippi.
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