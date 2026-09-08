​​

header logo

Da Grosso a Vanoli, cambia lo staff ma c'è chi resta al suo posto. Riecco Cavalletto, mentre Ceballos...

Redazione /
Claudio Filippi
Claudio Filippo, preparatore dei portieri della Fiorentina
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Alcune figure nuove, alcune conferme nello staff di Paolo Vanoli nella sua seconda esperienza alla Fiorentina rispetto a quello avuto fino a maggio. C'è il vice Daniele Cavalletto, così come il preparatore atletico Giampiero Ascenzi

Niente Ceballos

Assieme a lui potrebbe essere confermato l'altro preparatore Antonio Jesus Sanchez, secondo quanto riferisce La Nazione, mentre invece non ci sarà Cristian Ceballos che ha da poco iniziato una nuova avventura a Parma con Cuesta.

Filippi resta al suo posto

Confermato nel ruolo di match analyst Andrea Tordi mentre resta da capire se tornerà il collaboratore tecnico Marco Zuccher. Sempre al suo posto il preparatore dei portieri Claudio Filippi.

Notizie correlate
💬 Commenti