Alla fine l'Inter lascerà partire (in prestito) Carboni... ma non in Italia

Valentin Carboni è stato uno dei nomi fortemente accostati alla Fiorentina negli scorsi mesi. Talento di proprietà dell'Inter, nell'ultima stagione si è distinto con la maglia del Monza prima di fare ritorno al club neroazzurro.

"Erasmus” in Francia

Per il classe 2005 sarebbe stato difficile trovare spazio nello scacchiere di Inzaghi, ragione per cui la volontà dell'Inter è quella di cederlo in prestito per consentirgli di fare esperienza. La Fiorentina aveva chiesto informazioni, ma alla fine il futuro di Carboni sarà lontano dall'Italia e per la precisione al Marsiglia, dove si trasferirà a titolo temporaneo come confermato anche dal presidente dell'Inter Giuseppe Marotta.