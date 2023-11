Italiano: un'altra cena in palio per la squadra? Il tecnico viola pagherebbe letteralmente di tasca sua per espugnare San Siro

Ci ha già pensato una volta alla soddisfazione alimentare dei suoi Vincenzo Italiano: in occasione della vittoria della scorsa stagione a San Siro, contro l'Inter. La Fiorentina espugnò il campo dei nerazzurri grazie al gol di Bonaventura e, come ricorda Tuttosport, il tecnico pagò la cena a tutto il gruppo. Manca ancora l'acuto milanese contro i rossoneri, che varrebbe la cinquantesima vittoria in A della sua ancor breve carriera. Che in palio vi sia un'altra cena non è dato saperlo ed è roba di spogliatoio ma non c'è dubbio che l'allenatore della Fiorentina sarebbe ben felice di pagare di tasca propria.