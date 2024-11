L'allenatore ed ex calciatore (tra le altre, della Fiorentina) Alberto Gilardino non è più il tecnico del Genoa. L'ex bomber viola è stato esonerato dal club rossoblù in favore di Patrick Vieira. Ha provato a spiegare il perché il direttore sportivo Marco Ottolini; ecco le parole riportate da ANSA: “Complicato parlare di motivazioni specifiche, si mettono sul piatto diversi elementi, dai risultati all'analisi di varie cose”.

“Volevamo uscire dalla comfort zone”

E aggiunge: “Siamo voluti uscire dalla comfort zone con questa decisione, abbiamo chiesto di più a tutti noi. Tutte le decisioni sono passate da me, sono io il primo responsabile su Gilardino. Vieira? Se ha deciso di venire da noi, significa che ha visto qualcosa di positivo. Soprattutto con la Premier a disposizione”.