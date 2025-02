L’ex difensore viola Stefano Carobbi ha parlato a Toscana TV, toccando alcuni aspetti della sconfitta della Fiorentina contro il Como al Franchi di domenica scorsa.

‘Sul gol di Diao mancavano completamente le marcature preventive’

“La Fiorentina ha vinto con l’Inter stando dietro e ripartendo in contropiede, sapendo essere cinica e segnare tre gol. Il Como era la prima di tre gare da vincere per restare attaccata al vertice e la Fiorentina non può perderla così. Il primo gol subito arriva da un calcio di punizione a favore, in cui mancavano completamente le marcature preventive. Non si possono lasciare da soli Cataldi e Mandragora, che aveva battuto la punizione, e prendere un contropiede così da un piazzato a favore”.

‘Fagioli non era nel suo habitat, senza Adli…’

“La rosa viola è migliorata, dall’estate e poi a dicembre. I presupposti per far bene ci sono tutti. Senza Adli manca un calciatore che detti i tempi, cosa che Cataldi e Mandragora non possono fare. Gosens avrebbe bisogno di spingere di più. Fagioli col Como pascolava, non sapeva dove andare… è stato assente. Non ha agito nel suo habitat naturale, eppure sarebbe un calciatore di qualità eccelsa. Eppure Palladino lo ha scelto Pradè”.