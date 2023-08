La probabile formazione della Fiorentina: scatta l'ora degli argentini, ancora Kayode a destra? Christensen insidia Terracciano

Si avvicina sempre di più il ritorno in campo della Fiorentina, che questa sera scenderà sul prato del Franchi contro il Lecce. Italiano studia le mosse, tenendo ben presente anche il ritorno dello spareggio di Conference contro il Rapid Vienna.

La prima sorpresa potrebbe essere già in porta, dove Christenesn è in vantaggio su Terracciano. A destra Kayode avanti su Dodo, mentre a sinistra ecco Parisi. Al centro della difesa Milenkovic-Quarta, con Ranieri che riposa. Ancora Arthur-Mandragora lì in mezzo. Respiro anche per Bonaventura, con Infantino pronto a prendere il suo posto. Davanti Nico Gonzalez e Kouame, con l'esordio dal 1' di Beltran.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Infantino, Kouamè; Beltran.