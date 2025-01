Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per fare il punto in casa Fiorentina a poche ore dal KO contro il Napoli:

Su Bove

“La Fiorentina ha fatto un girone d'andata in parte altalenante ma anche con qualche scivolone di troppo. L'incidente di Bove, a mio avviso, è stato talmente traumatico che ha cambiato gli equilibri all'interno della squadra. Un giocatore come Bove non c'è. Io lo conosco personalmente, a Roma credevo fosse una pippa (ride, ndr). A Firenze mi ha dimostrato il contrario".

Sulla difesa

“Anche io sono rimasto sorpreso dalle scelte di Moreno e del modulo. Ma Conte sembrava che lo sapesse prima, visto l'inserimento di Spinazzola a sinistra. Dietro non ci si può affidare solo a Comuzzo e Ranieri ha grande mentalità, ma pecca in diverse situazioni. Pongracic bocciato? Al momento non ha dimostrato niente: è strano perché la società se lo era anche sudato strappandolo al Rennes. Ritengo sia un giocatore sul quale si debba investire maggior fiducia”.