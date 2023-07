Il centrocampista Sofyan Amrabat era e resta uno degli uomini-mercato della Fiorentina. Il giocatore dovrebbe congiungersi alla squadra tra qualche giorno, a meno che non subentrino altre dinamiche prima.

"Non voglio dire troppo riguardo al suo futuro - ha detto il fratello Nordin a ESPN - Sofyan è in trattativa con alcuni club. Le cose stanno andando avanti, ma presto conoscerete le sue scelte".

Qualcosa però si lascia sfuggire: "Il suo progetto e la sua intenzione è di rimanere in Europa, ma c'è interesse per lui anche in Arabia Saudita. E lì c'è gente che paga molto bene".

Nel corso degli ultimi mesi, Amrabat è stato trattato da Barcellona, Atletico Madrid, Liverpool e Manchester United.