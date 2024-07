Fallimento Brasile in Copa America, fuori ai quarti di finale. E adesso Gonzalez e Martinez Quarta...

Impresa dell'Uruguay che batte ai rigori il Brasile e raggiunge la Colombia nella seconda semifinale della Copa America. La nazionale verdeoro è stata eliminata per 4-2 dal dischetto, dopo i tempi regolamentari finiti sullo 0-0.

Fatale l'errore di un neo juventino

Celeste in dieci uomini dal 74', per l'espulsione dell'ex Cagliari Nandez. Di Militao e il neo-juventino Douglas Luiz gli errori dal dischetto. E questo risultato non può che far abbozzare un sorrisetto all'Argentina di Gonzalez e Martinez Quarta, che adesso si vedono la strada spianata verso la conquista della seconda coppa consecutiva (sarebbe il terzo trofeo di fila, considerando anche il Mondiale).

La strada verso la finale dei Viola

Attenzione però a questo punto proprio all'Uruguay, che ha fatto fuori i brasiliani, e pure alla Colombia, che aveva fermato gli stessi verdeoro nella fase a gironi. Le due semifinali saranno: Argentina-Canada e Uruguay-Colombia. Attenzione anche ai Cafeteros, vittoriosi su Panama per 5-0 e forse la formazione più in forma di questa competizione.