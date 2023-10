Lo storico ex allenatore Corrado Orrico è intervenuto a Lady Radio, con la consueta schiettezza sotto tanti punti di vista. “Gol dei centravanti che non arrivano? La Fiorentina ha il potenziale centravanti in Gonzalez, che quasi mai fa l’ala, ma gironzola nelle zone centrali. Purosangue di valore assoluto, ricordo Paolo Rossi che faceva l’esterno e poi lo misero davanti. Gonzalez ha le caratteristiche di giocare da riferimento centrale, giocando palla a terra, io lo schiererei lì. Ha tecnica, dribbling, sa tenere palla e facilitare gli inserimenti dei compagni”.

“Italiano è un bravissimo allenatore, ha risolto tanti problemi alla Fiorentina, la squadra gioca un calcio di prim’ordine. Nessuno gioca come la Fiorentina in Serie A. Ha delle lacune difensive paurose ma fanno parte del voler sempre giocare a calcio. Milenkovic è un bravo difensore, ma è normale che possa perdere qualche duello, spesso è abbandonato, servirebbe maggiore aiuto anche dal centrocampo”.

Prosegue poi Orrico: "Purtroppo la Fiorentina non ha trovato un centravanti di valore assoluto, da 20 gol, ma attraverso il gioco riesce a valorizzare al meglio la fase offensiva, inserendo in area anche Martinez Quarta. Mi piace molto questa mossa, perchè l’argentino parte da lontano con tempi perfetti di inserimento ed è difficilissimo da controllare. In attacco la Fiorentina è da 7.5, in difesa da 6-, servono accorgimenti. La Fiorentina ha battuto via tante partite prendendo addirittura contropiede pur essendo in vantaggio. Mi diverte molto però veder giocare la squadra viola.

Infine: “Prima di spendere bisogna riflettere a fondo, la Fiorentina ha preso 80 milioni da Vlahovic. Dei 4 arrivati, fra cartellino e ingaggi, ha speso tanti soldi senza risolvere il problema. Se esce un grande centravanti, non bisogna andare a cercare dei ‘mezzosangue’, ma risolvere il problema e prendere un grande attaccante. In questi anni si sono alternati tanti salami in attacco. Serve rimediare agli errori, se si spera invece nell'aiuto divino per cancellarli…le cose si complicano”.