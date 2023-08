Potrebbe essere il Rapid Vienna o potrebbe essere il Debreceni il prossimo e primo avversario della Fiorentina in Conference League. La formazione austriaca e quella ungherese si sfideranno nella gara di ritorno per la qualificazione ai playoff il 17 agosto, data in cui la Fiorentina capirà che si troverà di fronte.

C'è però, fronte Rapid, una curiosità particolare che riguarda il tifo degli austriaci e la loro rivalità storica con l'Austria Vienna nel derby della capitale. Ad accomunare quest'ultima società alla Fiorentina, il colore viola, che nel mondo calcistico condividono in pochi.

Per questo motivo, non è raro leggere nel settore più caldo dei tifosi del Rapid Vienna striscioni che portano dicitura del tipo: Viola M***a o Gruppo Antiviola. Le scritte in italiano sono da ricondurre alla particolare ispirazione che il movimento ultras austriaco (e anche tedesco) nutre nei confronti di quello italiano, oltre a una massiccia presenza di immigrati del Bel Paese in quei territori e dunque nelle rispettive tifoserie. Una curiosa coincidenza “cromatica”.