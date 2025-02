Super vittoria di Matteo Berrettini che qualche minuto fa ha messo la parola fine al match contro Novak Djokovic a Doha. Vittoria per 2-0 per il tennista tifoso della Fiorentina che si è imposto sul numero 7 del mondo per 7-6, 6-2. Prima vittoria in carriera per Berrettini contro Djokovic, ancora non al meglio fisicamente dopo l'infortunio agli Australian Open.

Una vittoria che permette al tennista romano di avanzare nel torneo ATP 500, dove agli ottavi di finale affronterà l'olandese Griekspoor. Agli ottavi anche Nardi, che se la dovrà vedere con la testa di serie numero uno del torneo Carlos Alcaraz.