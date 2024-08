Gonzalez: "Un sogno per me arrivare alla Juventus. Vlahovic conosce me e io conosco lui, ma in questi giorni..."

L'ex attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, ha rilasciato le sue prime parole da giocatore della Juventus.

“Sono molto felice di indossare questa maglia - ha detto ai canali ufficiali del club bianconero - Era un sogno per me e per la mia famiglia. Sono felice, non posso dire altro”.

“Arrivare in questa grande squadra per me è tutto e non vedo l’ora di scendere in campo e giocare. Le mie caratteristiche? Dribblare e calciare in porta. Poi sono forte di testa, ho un buon timing”.

E infine: "Sono venuto per vincere, nient'altro. Farò il possibile per vincere ogni partita. Vlahovic? Io conosco lui, lui conosce me, però non abbiamo parlato in questi giorni, perché non voleva mettere in difficoltà nessuno. Non vedo l’ora di incontrarlo nello spogliatoio”.