Il giornalista sportivo Paolo Condò, analizzando la caotica e imprevedibile corsa Champions, tira in ballo anche la Fiorentina e il suo bomber Moise Kean.

“Retegui stenta a trovare un tiro pulito - scrive il noto giornalista sulle pagine del Corriere della Sera - ma ciò non turba Spalletti perché il decollo verticale di Kean, sua alternativa in azzurro, ha raggiunto livelli internazionali. Se la Serie A desse i premi come la Nba, sarebbe il giocatore più migliorato della stagione. A San Siro ha dato una sensazione di strapotere fisico, la Fiorentina con lui non è ancora esclusa dalla corsa Champions”.