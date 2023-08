La partenza da sogno di Aquilani tra i professionisti mentre il suo erede attende solo l'esordio

Una prima panchina da professionista veramente da ricordare per Alberto Aquilani, che venerdì sera ha guidato il Pisa alla vittoria per 2-0 sul campo della Sampdoria. Uno scalpo di lusso e un successo che ha acceso subito l'entusiasmo nella città della Torre, dove l'ex tecnico della Primavera viola si è insediato dopo il suo percorso a Firenze. Il suo erede nella Fiorentina è Daniele Galloppa, ex allenatore dell'Under 17, che domani farà il proprio esordio sul campo della Roma, nella speranza di replicare i tanti successi del Principino.