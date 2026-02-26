Melo celebra il Galatasaray e si scaglia contro i tifosi della Juventus: "Adesso dovete stare tutti zitti andare a dormire" - FOTO

.Il centrocampista brasiliano si era già reso protagonista di polemiche con i tifosi della Juventus in occasione della gara di andata, ma dopo l’ufficialità del passaggio del turno da parte del Galatasaray il giocatore ha voluto rincarare la dose. Stiamo parlando dell’ex centrocampista della Fiorentina e dei bianconeri Felipe Melo che, avendo un passato anche nei Leoni del Bosforo, ha voluto celebrare a modo suo l’importante traguardo raggiunto dalla squadra di Okan Buruk.

Il centrocampista brasiliano consiglia ai tifosi della Juventus di andare a dormire

Al termine della partita di ritorno, vinta dalla Juventus per 3-2 ma che ha portato il club turco agli ottavi di finale, Melo ha voluto rispondere ai tifosi juventini che hanno invaso la sua pagina Instagram criticandolo ferocemente. Prima con uno sfotto da stadio, cantando: "Bye bye! Tutti a casa alè, tutti a casa alè"'. E poi con tono più serio: "Massimo rispetto per la Juve, per il club. Però tutti i tifosi che sono venuti sul mio Instagram a parlare troppo: dovete stare tutti zitti e andate a casa! Porto tanto rispetto alla Juventus come società, che è un club importantissimo, una delle società più importanti al mondo. Ma i tifosi, che sono venuti qua devono andare a dormire! Parlano troppo, tutti zitti adesso tutti a dormire”.

Queste alcuni fotogrammi del brasiliano durante la sua invettiva contro i sostenitori bianconeri: