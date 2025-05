Da poco terminata la gara del Castellani tra Empoli e Parma. I toscani strappano una vittoria fondamentale in chiave salvezza, con un gol all'86esimo. Ad aprire le danze per i padroni di casa il solito Fazzini, che all'undicesimo ha siglato l'1-0.

Al 31'esimo è arrivato il doppio giallo per Valenti, espulso per un'ingenua trattenuta su Esposito. Il Parma è riuscito comunque a pareggiare nonostante l'uomo in meno, con Djuric al 73'. All'86' la doccia fredda per i ducali: Anjorin a firmare il definitivo 2-1.

Ora l'Empoli si porta a +1 sulla zona retrocessione e a due giornate dalla fine, ma Lecce e Venezia devono ancora giocare.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 77, Inter 74, Atalanta 68, Lazio 64, Juventus 64, Roma 63, Bologna 62, Milan 60, Fiorentina 59, Como 48, Torino 44, Udinese 44, Genoa 39, Cagliari 33, Verona 32, Parma 32, Empoli 28, Lecce 27, Venezia 26, Monza 15.