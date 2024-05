Jovetic: "Impossibile dimenticare i cinque anni passati alla Fiorentina, Firenze mi ha dato molto. Dovessi segnare in finale, non esulterei"

“Dovessi segnare alla Fiorentina non esulterò. Anche se è una Finale europea, come potrei? I cinque anni passati in viola non si dimenticano, è impossibile”. Sono le parole di Stevan Jovetic, ex attaccante viola, ora all'Olympiakos, avversario nella finale di Conference League.

“Affrontare la Fiorentina è emozionante”

“Che effetto mi fa ritrovarmi contro la Fiorentina? Bello. Anzi, molto bello - prosegue il montenegrino intervistato da La Repubblica - Una partita del genere contro la ‘mia’ Fiorentina sarà davvero emozionante…mi sto ovviamente preparando. Piano piano certo, ma pensarci è normale e non potrebbe che essere così. Questa è una città che mi ha dato molto. E la Fiorentina è una squadra che mi ha regalato altrettanto. Con la maglia viola sulle spalle ho trascorso cinque anni meravigliosi. Tutto questo uno come me non lo dimentica e credo sia giusto eventualmente agire così”.

“Seguo sempre i viola e quando la squadra gioca bene sono felice”

Dopo l'esperienza all'Inter, per lui c'è stata l'opportunità di tornare a Firenze: "Già. Ma è il passato. Piuttosto sa una cosa? Io seguo sempre le partite ed i risultati della Fiorentina. E’ una squadra forte e quando la vedo giocare bene sono ancora molto felice. Sono sempre molto contento quando arrivano i risultati positivi. I tifosi? Mando davvero un grande abbraccio a tutti, li saluto con immenso affetto”.