Canovi: "Thiago Motta e Italiano diventeranno grandi allenatori. Mercato della Fiorentina di alto livello"

Dario Canovi, decano dei procuratori sportivi, ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista di Bologna-Fiorentina: “Thiago Motta ha tutte le qualità per diventare un grande allenatore, d'altronde era uno dei giocatori più intelligenti che c'erano in circolazione. Sia lui che Italiano hanno una splendida carriera davanti. Sapevo che il Bologna avrebbe fatto un ottimo campionato, sulla scia di quello dell'anno scorso. Non mi aspettavo magari un livello così alto, ma i rossoblù non sono una sorpresa”.

“Mercato di alto livello”

“Secondo me - ha aggiunto Canovi - il mercato della Fiorentina è stato di alto livello. La squadra era già costruita per arrivare in Europa e la posizione di classifica rispecchia questi obiettivi. Belotti e Faraoni sono stati due acquisti utili a rafforzare la rosa”.