La prima di campionato è alle porta e DAZN ha già assegnato le varie partite ai suoi telecronisti. Parma-Fiorentina spetterà ad Alessandro Iori, che ha analizzato così il match del Tardini a Radio Bruno Toscana: “Alla squadra di Pecchia manca un attaccante di riferimento, ma gli esterni spingono molto e Almqvist e Cancellieri rappresentano dei bei rinforzi. Oggi peraltro rientra Bernabé dopo l'esperienza alle Olimpiadi, insieme a Man è uno di quelli che può fare la differenza”.

“Colpani giocatore pazzesco”

Sul mercato viola: “E' decollato piano piano, secondo me ad oggi è convincente. Vedo colmate le lacune dell'anno scorso, Kean nel pre-campionato ha dato ottimi segnali e poi io stravedo per Colpani, giocatori di altra categoria per qualità e tecnica. L'arrivo di Gudmundsson completerebbe un reparto offensivo molto intrigante”.

“Palladino più razionale di Italiano”

Su Palladino: “Ha creato una squadra più razionale e pragmatica rispetto alla gestione Italiano. Spero che possa dare spazio a Bianco, che alla Reggiana ha dimostrato di possedere grandi qualità. De Gea? Mi piace, ma trovo eccessivamente pesanti le critiche ricevute da Terracciano”.