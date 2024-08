Reginaldo: "A Firenze Kean può esaltarsi, Palladino allenatore giusto per lui. Nico Gonzalez? Inutile tenerlo se vuole andare via"

L'ex giocatore della Fiorentina Reginaldo ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Quando andai alla Fiorentina feci un salto di qualità enorme, quella squadra si qualificò all'allora Coppa UEFA ed è tutt'ora un ricordo stupendo. A Parma invece ho passato due anni, retrocedendo ma poi tornando subito in Serie A”.

“Palladino farà crescere Kean”

Poi su Palladino: “Era un allenatore già in campo, è stato bravo a captare qualcosa da ogni tecnico che ha avuto, in particolare Gasperini. Lavora molto sugli attaccanti e penso che Kean ne potrà beneficiare. A mio avviso l'ex Juve è stato una scelta giusta, ha il gol nel sangue e gli serviva solo un ambiente che lo esaltasse”.

“Inutile tenere Nico Gonzalez”

Infine su Nico Gonzalez e Gudmundsson: “L'argentino è un punto di riferimento per la Fiorentina, ma se vuole andare via non ha senso tenerlo. Un giocatore scontento può essere solo nocivo. L'islandese darebbe alla squadra quell'estro che un po' manca sulla trequarti”.