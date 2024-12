Si avvicina a grandi passi il mercato di gennaio e l'esperto Niccolò Ceccarini a Rtv38 ha parlato delle prospettive viola, che potrebbero essere più interessanti del recente passato:

"McKennie una mezza apertura alla Fiorentina l’ha anche fatta ma quando gli hanno proposto il rinnovo alla Juve è stato ben felice di accettarla, ora non può più essere un obiettivo.

La Fiorentina vorrebbe aggiungere un’alternativa ai due centrali e potrebbe anticipare un’operazione che hanno previsto per giugno perché per l’estate hanno già deciso di prendere un grandissimo centrocampista, poco ma sicuro. Fazzini sui 15 è un’operazione che potrebbero anche chiudere, un po’ come fatto dalla Roma con Baldanzi l’anno scorso. Frendrup, a prescindere dal cambio di proprietà, è un ragazzo che per meno di 20 milioni non parte.

Pellegrini in uscita da Roma? Se la Fiorentina a gennaio trova il centrocampista di qualità che aveva in mente di prendere a giugno, lo prendono a gennaio a titolo definitivo.

Le uscite? Su Parisi il Como fa sul serio e credo che possa a breve fare un’offerta per acquistarlo a titolo definitivo. Kouame può avere mercato e se uscisse poi dovrebbero sostituirlo, penso che Ikoné sia destinato ad andare in prestito. E poi sul fronte portieri vedremo che succede visto che oltre ai 3 in rosa c’è anche Christensen".