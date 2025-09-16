A Toscana TV ha parlato l’intermediario di mercato e tifoso viola Bernardo Brovarone, che ha spaziato su parecchie questioni di casa Fiorentina, tra campo, mercato, e prospettive della squadra di Pioli.

“Il Napoli è stato impressionante, ha mandato fuori giri la Fiorentina sotto ogni aspetto, e tutto è stato facilitato dalla pochezza della squadra viola. Fagioli in difficoltà? Al posto di Lobotka nel Napoli avrebbe dato spettacolo. Ha problematiche caratteriali, sicuramente, ma è un giocatore importante e di personalità, non ha paura di farsi dare il pallone, collocato in un altro contesto le cose potrebbero cambiare. Manca palleggio, non si era visto né col Cagliari né col Torino, serve che Pioli intervenga, il centrocampo non funziona. Poi, è evidente come manchi anche condizione atletica in questo momento. La società può avere fatto degli errori, ma ha svolto un lavoro non banale e dopo 2 mesi l’allenatore deve iniziare a trovare le sue certezze, cosa che per il momento non è minimamente avvenuta”.

‘D’accordo scommettere su calciatori da squadre medio-basse, però…’

“Pradè ha seguito una strategia precisa, ha preso dei calciatori da squadre medio basse, cercando di fare le sue scommesse. La Fiorentina non ha un portafoglio che le permette di andare a prendere calciatori da 40 milioni. Quando poi però si scende in campo al Franchi molti giocatori vanno incontro a problemi di personalità, e allora c’è da cambiare registro. Non è facile, tuttavia, vivere al meglio le gare in una situazione desolante come quella del Franchi pieno di cantieri, è una cosa che non riesco più a digerire”.

‘Gosens in difficoltà, Sohm pesante, Piccoli ruba l’occhio’

“Alla Fiorentina manca una vera figura carismatica che tenga in mano lo spogliatoio, in mezzo al campo. Un leader tecnico e di personalità. Ho visto Gosens in difficoltà. Sohm non mi è dispiaciuto, ma ancora è pesante, flemmatico, però si sa muovere ed ha forza. Mi sembra un giocatore, può dare intensità. I nuovi entrati? Il Napoli avanti 3-0 al 75’ ha mollato. Conte infatti si è arrabbiato; serve cautela nel nominare salvatori della patria Piccoli e Fazzini, perchè poi le aspettative crescono troppo. Fazzini mi ha impressionato in quei 20’, e devo dire che Piccoli mi ha rubato l’occhio; è una bestia, potente, forte, ha lisciato un tiro ma non vedo l’ora di rivederlo in campo”.