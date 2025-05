Il procuratore e agente FIFA Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio, esprimendosi sulla stagione della Fiorentina appena conclusa e su vari singoli.

"La stagione della Fiorentina è sufficiente, però il giudizio finale è condizionato dai tanti alti e bassi. Prima delle due partite col Betis e prima della Roma si parlava in maniera eccessiva di Champions ma di opportunità concreta di Europa League, c'è rammarico. Entrare in Conference mitiga un po' tutto, ma per quelle che erano le aspettative… La squadra aveva qualcosa in più come rosa ed era legittimo provare a fare un passo in più e arrivare in Europa League".

‘Occorre risolvere spinose questioni legate ai prestiti’

“Ripartire da Palladino significa avere un vantaggio in termini di programmazione e continuità. Il primo passo da muovere è capire quali riscatti esercitare, quali giocatori possano essere persi e come sostituirli. Ci sono varie questioni spinose da risolvere. Kean e De Gea hanno fatto fare un salto di qualità alla Fiorentina. Non ci sono tanti attaccanti giovani che a livello internazionale fanno tanti gol. La clausola non è condizione sufficiente per portare via il calciatore alla Fiorentina però, è l'accettazione del ragazzo che fa la differenza”.

‘Gudmundsson può essere un acquisto importante per la Fiorentina’

“Gudmundsson si è visto a fasi alterne, ma quando si è acceso ha fatto capire perché ha così tanti estimatori e ha giustificato il suo valore. Calcia bene, fa gol, ha grande tecnica, è un calciatore che può spostare gli equilibri. Ciò che va capito è quanto sia centrale nelle gerarchie di Palladino, è importante la cifra spesa per il prestito, sarebbe un peccato perderla… però è anche vero se per l'allenatore il giocatore sia un investimento da fare. Un giocatore che se sente fiducia può essere un acquisto importante per la Fiorentina della prossima stagione”.